Supermercado Unisuper abre mais uma filial em Alvorada. Será no dia 16 de março, às 10h

O Supermercado Sorriso Unisuper é uma empresa familiar, iniciou suas atividades em 2003, na cidade de Alvorada – RS. Desde então vem investindo no desenvolvimento do seu negócio e das pessoas envolvidas. Tem como administradores Jolci Mainard e Miriam Prediger Mainard, que consideram as pessoas o maior patrimônio da empresa.

Em 2008 inaugurou a sua primeira extensão no bairro Passo das Pedras, em Porto Alegre, crescendo e se profissionalizando, buscou parcerias com a comunidade, indústrias e fornecedores, o que oportunizou maior qualidade para o segmento. Tem como missão oferecer ao cliente uma experiência de compra surpreendente com excelente atendimento, ambiente agradável, variedade e alta qualidade de serviços e produtos selecionados em prol da praticidade do dia a dia e do bem-estar, com seus integrantes felizes e satisfeitos.

No próximo dia 16, inaugura mais uma filial do supermercado Unisuper, na Avenida Getúlio Vargas, nº 4287 Parada 57 em Alvorada, com 1400 m2 de área de venda, ambiente climatizado, estacionamento coberto, terá junto ao Supermercado um centro comercial com cafeteria, farmácia, agropecuária, estética, correspondente bancário, Loja de chocolates Cacau Show e loja de roupas infantil e de uniformes.

Já iniciou o processo de seleção para formação do quadro profissional, com 70 vagas somente para essa filial e interessados ainda podem enviar seu currículo para o e-mail: humanos@unisupermb.com.br.

“O objetivo é oferecer um atendimento diferenciado para os clientes, proporcionando comodidade, tranquilidade e satisfação aos mesmos, disponibilizando as melhores marcas, variedade e qualidade nos produtos oferecidos, firmando um compromisso social”, como atesta Miriam Prediger Mainard..

O Supermercado faz parte da Rede Unisuper, a qual orienta e fortalece, com benefícios que possibilitam praticar preços justos e competitivos, mantendo sempre a qualidade no serviço prestado. A Unisuper junto dos seus parceiros, também proporciona ao cliente uma logística diária de mercadorias hortifrutigranjeiros, o que diminui o tempo entre a colheita do produto na lavoura até a mesa do consumidor. No Açougue tem como diferencial carnes de Novilhos Selecionados e na Padaria uma extensa variedade de pães e tortas da marca Buon Gusto.

“Alvorada é uma cidade de pessoas trabalhadoras, que valorizam o comércio local, e a Equipe do Supermercado Unisuper vem trazer mais uma opção de compra, agora sofisticado, porque acredita no potencial da cidade e das pessoas que fazem parte dela”, finaliza a empresária.

