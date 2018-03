Supermercado Unisuper inaugura mais uma filial em Alvorada. Será na sexta-feira, dia 16, com inúmeras ofertas ao público

O Supermercado Unisuper abre suas portas para o Atendimento ao Público com muitas ofertas, promoções, brindes e animação. Segundo a diretora da empresa, Miriam Prediger Mainard , “está sendo esperado grande público, prestigiando essa conquista da comunidade. Tudo está sendo preparado com muito cuidado e carinho pela equipe”.

Localizado na Av Presidente Getúlio Vargas,4287 Parada 57 em Alvorada/RS, o empreendimento conta com uma área total de 5 mil metros quadrados, sendo 1400 metros quadrados de área de venda; oferece estacionamento próprio com 40 vagas cobertas e 50 vagas externas. Além disso, uma série de serviços e produtos também estarão ao dispor do público, através de um mix selecionado de lojas, visando atender a demanda da região. Por exemplo, anexo ao estacionamento inaugura uma Agropet com 300 metros quadrados, “no centro comercial encontra-se uma linda cafeteria, farmácia, estúdio do cabelo, loja de roupa adulto infantil e de uniformes, loja franquiada cacau show, correspondente bancário, caixa eletrônico”, como reitera a diretora da rede Unisuper, Miriam Mainard. “O Supermercado Unisuper apresenta um lay out atualizado e mais atrativo para seus consumidores, com um mix variado de produtos, hortifrúti de qualidade com recebimento diário padrão unisuper, variedade de carnes selecionadas, contando com cortes nobres e um diferencial novilho de raça britânica, na padaria encontra-se produtos frescos, com parceiros de alta qualidade Buon Gusto e Dinda. O setor de perecíveis possuí padrão exigido pelos órgãos fiscalizadores, produtos fatiados e produzidos diariamente, garantindo mais sabor e qualidade, o ambiente é climatizado, preparado para atender com diferencial os seus consumidores”.

As atividades da empresa iniciaram em 2003, desde então vem se investindo no desenvolvimento do negócio e das pessoas envolvidas. Em 2008 inaugurou a sua primeira extensão no bairro Passo das Pedras em Porto Alegre. Crescendo e se profissionalizando, buscou parcerias com a comunidade, indústrias e fornecedores, o que oportunizou maior qualidade para o segmento. Há 4 anos, no dia 14 de março de 2014, foi inaugura uma nova sede para o Unisuper da Frederico Dilh em Alvorada, que se prepara para receber sua segunda filial, no próximo dia 16.

“A empresa tem como missão oferecer ao cliente uma experiência de compra surpreendente com excelente atendimento, ambiente agradável, variedade e alta qualidade de serviços e produtos selecionados em prol da praticidade do dia a dia e do bem-estar, com seus integrantes felizes e satisfeitos”, diz Miriam. “Esse empreendimento é um sonho que já vem sendo construído ao longo desses 15 anos no ramo de Supermercado em Alvorada. Essa conquista se teve devido aos parceiros que acreditaram na empresa, investiram nela e hoje participam desse momento”.

No processo de contratação para formar o quadro de profissionais, foram recebidos 4 mil currículos, entre esses 95% moradores de Alvorada, número que a diretoria do empreendimento considera bastante surpreendente e de certa forma um pouco preocupante, “pois a empresa iniciará suas atividades com um quadro funcional de 80 pessoas e entende-se que deve existir mais incentivos por parte dos órgãos públicos para incentivar novos empreendimentos na cidade e atender essa demanda de mão de obra que aguarda uma colocação no mercado de trabalho”.

