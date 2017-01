Supermercado Zaffari da avenida Ipiranga volta a ser autuado pela VigilÃ¢ncia em SaÃºde

Uma nova fiscalização da Vigilância Sanitária da prefeitura de Porto Alegre no supermercado Zaffari da avenida Ipiranga (bairro Santa Cecília), na Zona Leste da Capital, resultou na inutilização de 52 quilos de carne bovina industrializada com validade vencida (lotes com vencimento em 22 e 28 de dezembro e 2, 4 e 6 de janeiro).

Durante a ação, realizada a pedido do Ministério Público, também foram encontrados 1 quilo de mortadela em cartela vencida no dia 11 de dezembro e 1,3 quilo carne de carne de ovelha sem indicação de procedência.

Os técnicos detectaram, ainda, câmaras frias com presença de mofo e infiltração, além de condensador e tubulação aérea em situação precária e da necessidade de reparos em tetos, pisos e paredes de pelos menos dois ambientes. Outra falha encontrada foi a ausência de um responsável técnico pelo estabelecimento comercial.

As irregularidades já haviam sido apontadas em uma primeira vistoria, em de setembro de 2016, mas os reparos não teriam sido providenciados pelo supermercado. O estabelecimento recebeu auto de infração pela reincidência e a ação será alvo de relatório ao Ministério Público.

