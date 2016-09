Supermercados devem abrir normalmente no feriado Farroupilha, em Porto Alegre

Os supermercados devem abrir normalmente em Porto Alegre nesta terça-feira (20). Já os órgãos municipais da Capital, que desempenham serviços essenciais, atuarão em regime de plantão no feriado de 20 de setembro. O Mercado Público fecha no feriado.

Os ônibus circulam com tabela de feriado (equivalente a de domingo) e os táxis circulam com bandeira 2.

Os pronto atendimentos e hospitais do município – HPS (Hospital de Pronto Socorro) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – permanecerão abertos 24 horas para atender a população.

As unidades de saúde estarão fechadas terça-feira, em Porto Alegre, e retomam o atendimento na quarta (21), a partir das 7h. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) – que funciona unicamente para atendimento nos casos caracterizados como de risco à vida, na rua e em domicílios – pode ser acionado pelo telefone 192.

Hospitais:

– Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim);

– Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661).

Pronto atendimentos 24 horas:

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza);

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus);

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro);

– PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – 3289-3456);

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – 3368-1619).

Abaixo, como acessar as principais atividades de atendimento ao cidadão:

156 POA – Atendimento 24 horas, todos os dias da semana (inclusive nos feriados), para solicitações de serviços, como poda de árvores, iluminação pública, pavimentação de ruas, coleta de lixo, esgoto pluvial serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncia de vandalismo e outras demandas.

CEIC – O Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic) opera normalmente, 24 horas por dia, reunindo técnicos da prefeitura. O videomonitoramento, por meio de mais de mil câmeras, acompanha a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana. O Ceic opera principalmente no atendimento a situações de risco e emergência.

DEFESA CIVIL – O Gabinete de Defesa Civil de Porto Alegre mantém plantão 24 horas nos telefones 199 e (51) 3268.9026 para atendimento de urgências e emergências em situação de risco.

TRÂNSITO E TRANSPORTE – A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) atenderá a população pelo telefone telefone 156 (24h) para informações sobre trânsito e transporte. Outras informações nos sites www.eptc.com.br ou www.poatransporte.com.br.

LIMPEZA URBANA – O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalha normalmente com todas as coletas durante o feriado: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam sob regime de plantão, com equipes das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. O DMLU atende pelos telefones 3289.6999 e 156 POA.

ÁGUA E ESGOTOS – O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) trabalhará no feriado de terça-feira em regime de plantão, como nos fins de semana. Haverá atendimento 24 horas pelo telefone 156, opção 2, para solicitações de serviços emergenciais, agendamentos, esclarecimentos sobre assuntos da área comercial, denúncias de ligações clandestinas, solicitações e reclamações relativas a água e esgoto cloacal. Os cinco postos de atendimento comercial reabrem normalmente na quarta-feira (21). No site www.dmae.rs.gov.br estão disponíveis serviços de segunda via de contas, alterações de vencimento, consulta de dívidas e outros serviços comerciais.

ESGOTOS PLUVIAIS – O DEP atuará em regime de plantão durante o feriado de terça-feira (20), das 8h às 17h, com solicitações de urgência pelo fone (51) 3289- 2200.

CONSELHO TUTELAR – Atenderá em regime de plantão 24 horas centralizado na rua Giordano Bruno, 335, bairro Rio Branco, e pelos telefones (51) 3226-5788 e 3289-8485.

ASSISTÊNCIA SOCIAL – O Serviço de Abordagem Social – Crianças e Adolescentes/Ação Rua atende das 9h às 19h em regime de plantão. Solicitações pelo telefone (51) 3289-4994. Após esse horário, acionar o Conselho Tutelar.

Albergues

– A noite, o serviço funciona das 19h às 7h, nos seguintes endereços:

– Albergue Municipal – rua Comendador Azevedo, 264 (também faz abordagem de acordo com a solicitação da comunidade pelo telefone 3346.3238);

– Albergue Dias da Cruz – avenida Azenha, 366 – Tel: (51) 3223-1938;

– Albergue Felipe Diehl – Praça dos Navegantes, 41 – Tel: (51) 3342-2882.

TURISMO – O city tour Linha Turismo circulará regularmente no feriado de 20 de setembro.

Roteiro Centro Histórico: de terças a domingos, com saídas de hora em hora, entre 9h e 16h. O bilhete custa R$ 25 em dias úteis e R$ 30 aos finais de semana e feriados, para ambos os pisos do ônibus.

São 57 lugares no piso superior e 15 lugares no inferior. O passeio tem duração aproximada de duas horas, com possibilidade de embarque/desembarque em sete pontos ao longo do roteiro: Secretaria Municipal de Turismo, Brique da Redenção, Moinhos de Vento, Mercado Público, Usina do Gasômetro, Fundação Iberê Camargo e BarraShoppingSul.

A compra dos ingressos pode ser efetuada na Central Linha Turismo (Travessa do Carmo, 84, Cidade Baixa) ou em pontos de revenda. Outras informações pelo (51) 3289-0176. Neste roteiro, no dia 20, os ônibus farão uma parada no Acampamento Farroupilha.

Roteiro Zona Sul: de terças a domingos, com saída fixa às 15h e opção de passeio pela manhã, às 10h, para grupos de pelo menos dez pessoas com reserva antecipada. O bilhete custa R$ 25 em dias úteis e R$ 30 aos finais de semana e feriados, para ambos os pisos do ônibus. São 53 lugares no piso superior e 27 lugares no inferior. O embarque e o desembarque ocorrem somente no terminal Linha Turismo, localizado na Travessa do Carmo, 84, Cidade Baixa. Para garantir o passeio, recomenda-se a compra antecipada dos bilhetes. A venda dos tickets para esse roteiro é feita exclusivamente na Central de Passagens Linha Turismo, que funciona no mesmo endereço do terminal de embarque/desembarque. Outras informações no telefone (51) 3289-0176.

Centros de Informações Turísticas – CIT Aeroporto Internacional Salgado Filho (diariamente, das 8h às 22h); CIT Linha Turismo (diariamente, das 8h às 18h) e CIT Mercado do Bom Fim (diariamente, das 8h30 às 18h). O CIT Centro Histórico não funcionará, e o CIT Usina do Gasômetro terá horário de funcionamento alterado, com atendimento das 10h às 18h. O CIT disponibiliza também os números 0800.517686 ou 156 (opção 5), com atendimento das 8h às 22h.

MEIO AMBIENTE – A equipe de fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smam) mantém plantão e poderá ser acionada pelo 156 POA (das 8h às 18h, sem intervalo ao meio-dia).

GUARDA MUNICIPAL – A equipe do Programa Segurança Integrada estará em parques e praças. A vigilância fixa e motorizada atenderá escolas, postos de saúde, secretarias e prédios municipais (cerca de 570 próprios), além do plantão na sede da GM com o serviço de monitoramento do sistema de alarmes e de câmeras. A Central de Operações da Guarda Municipal atenderá 24 horas pelos telefones 3289.7031 ou 0800.460153.

DISQUE-PICHAÇÃO – Denúncias contra pichação e vandalismo nos prédios públicos devem ser encaminhadas para o serviço 24 horas da Guarda Municipal, telefone 153, e pelo 156.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO – A Divisão de Fiscalização da SMIC (Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio) funciona em regime de plantão. As solicitações e denúncias devem ser encaminhadas ao telefone 156.

