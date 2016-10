Rede Peruzzo de Supermercados prepara plano de ação para 2017

A Rede Peruzzo de Supermercados está em ritmo acelerado para que o ano de 2017 seja um ano de muita rentabilidade em sua operação. Sendo uma das maiores redes do Estado conta com mais de vinte lojas distribuídas pelos municípios de Alegrete, Bagé, Candiota, Canguçu, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Pelotas e Santa Maria e mais de 1700 funcionários. Segundo levantamento da Associação Gaúcha de Supermercados, Agas, a participação do segmento supermercadista aumentou neste ano para para 8,6% do total do PIB Estadual. Durante visita à geradora de televisão da Rede Pampa de Comunicação em Santa Maria, o diretor da Rede Peruzzo, Lindonor Peruzzo Jr, pode apresentar alguns de seus planos e a sua visão para os próximos momentos da economia gaúcha e nacional.

Comentários