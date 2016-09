Supertufão com ventos de mais de 260 km/h atinge Taiwan

O supertufão Meranti, que segue rumo a China pelo estreito de Luzon com ventos de até 263 km/h, paralisou nesta quarta-feira (14) o Sul de Taiwan, causando inundações e danos em edifícios e casas.

A ilha, com grande experiência em medidas de prevenção contra desastres naturais causados por tufões, destacou cerca de 20 mil soldados, retirou 20.629 pessoas das ilhas Verde e Orquídea e do Leste de seu território e protegeu com sacos de terra milhares de lugares que costumam ficar inundados.

Até o momento, mais de 20 mil casas estão sem água e energia elétrica e houve inundações e quedas de postes e árvores, segundo dados do Centro de Resposta a Emergências. Não há informações sobre vítimas.

