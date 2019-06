O vereador Eduardo Suplicy (PT), de 77 anos, participou, no último domingo (2), do festival Lula Livre —que reuniu nomes como Emicida, Rael e Criolo—, e protagonizou um show à parte na praça da República, centro de São Paulo. O feito, é claro, não passou batido pela internet. O nome do vereador chegou aos trending topics do Twitter nesta terça (4).

