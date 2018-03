Uma evacuação em massa foi iniciada em Fano, no Centro da Itália, por causa de um “artefato bélico”, supostamente da Segunda Guerra Mundial, encontrado em um canteiro de obras. As autoridades determinaram a remoção de todas as pessoas em um raio de 1,8 quilômetro a partir do local onde a bomba foi achada, o que totaliza 23 mil indivíduos.

