Supostas mensagens apontam que presidente do Paraguai sabia de acordo sobre Itaipu

Foram divulgadas, nesta terça-feira (6), mensagens que mostram que o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, sabia dos termos do acordo energético de Itaipu, assinado com o Brasil no mês de maio. A informação é dos jornais “ABC Color” e “Ultima Hora”, que não tornaram público como tiveram acesso ao conteúdo.

De acordo com a divulgação, as mensagens foram trocadas entre Abdo e o então presidente da Administração Nacional de Eletricidade (ANDE), Pedro Ferreira, que depois renunciou ao cargo. A conversa indica que o presidente do Paraguai sabia dos termos do acordo energético de Itaipu e tinha consciência de que o acordo aumentaria o preço das tarifas de energia do país.

Abdo também deu a entender que estaria sendo pressionado pelo governo brasileiro, e pedia para que Ferreira resolvesse a situação. De acordo com a publicação da ABC Color, as mensagens vão de março a julho, e mostram que o presidente paraguaio tinha pressa para fechar um acordo e movimentar a economia do seu país, mesmo que os termos fossem prejudiciais para Assunção, capital e maior cidade paraguaia.

Relembre o caso



O Senado do Paraguai aprovou uma medida que rejeita o acordo assinado pelo governo do presidente Mario Abdo Benítez sobre a venda do excedente de energia produzida pela usina de Itaipu para a Eletrobras. Antes disso, Assunção havia dito que pediria ao Brasil a anulação do texto e uma nova reunião entre sua estatal de energia, a Ande (Administración Nacional de Electricidad), e a empresa brasileira para rediscutir os termos. A crise aberta pela assinatura, em 24 de maio, do acordo entre os dois governos também resultou na renúncia do chanceler paraguaio, Luis Alberto Castiglioni, do embaixador do país no Brasil, Hugo Saguier, e do presidente da Ande, Alcides Jiménez.

