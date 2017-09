Suposto filho de Julio Iglesias pede na Espanha o reconhecimento de paternidade

O jovem Javier Sánchez Santos apresentou nesta segunda-feira (4) um processo em que pede o reconhecimento de sua paternidade ao cantor Julio Iglesias em um juizado espanhol, após ter conseguido um teste de DNA do entorno “familiar” do artista. Em declarações aos jornalistas em frente a um tribunal de Valência, onde apresentou o processo, Sánchez insistiu que tem em seu poder uma prova “irrefutável” de DNA, conseguida pela “melhor equipe de detetives do país”.

“Tiveram que passar 27 anos para conseguir um teste de DNA que o meu pai biológico sempre recusou. Essa prova indica em 99,9% que sou seu filho e que minha mãe sempre disse a verdade. É hora de a justiça reparar o dano”, afirmou.

O advogado do jovem, Fernando Osuna, explicou que espera encontrar dificuldades no processo, mas acredita que “a verdade científica” prevalecerá sobre quaisquer outras considerações. “O percentual de compatibilidade é muito alto e, se apresentamos o processo, é justamente porque temos o convencimento de que (Sánchez) é geneticamente filho de Julio Iglesias”, acrescentou Osuna.

O suposto filho do cantor pede que a amostra de DNA que apresenta seja verificada com o de Julio Iglesias ou algum de seus filhos. “Evidentemente, o DNA não foi fornecido de forma voluntária”, reconheceu Osuna, que não esclareceu de quem é exatamente o material genético com o qual realizaram tal teste; “é do seu entorno familiar”, disse.

Sánchez explicou que a ideia de apresentar um novo processo – já tinha apresentado outro em 1999, que foi rejeitado – se deu após sua mãe informar que Osuna tinha conseguido que a paternidade do toureiro Manuel Díaz fosse reconhecida pelo também toureiro Manuel Benítez “El Cordobés”. “Minha mãe foi tachada de muitas coisas que me doeram e quero dar a ela este presente, este é o momento”, concluiu.

Relação com o filho

Em recentemente uma entrevista ao canal espanhol Antena 3, Julio Iglesias falou sobre a relação que tem com o filho Enrique Iglesias. O cantor de 73 anos mostrou-se orgulhoso pelo sucesso alcançado pelo artista de 42 anos, que continua a somar sucessos ao longo dos anos. Contudo, é algo difícil de lhe dizer cara a cara, já que, como o próprio confessou, os dois não têm as melhores das relações.

“Para mim, um bom pai é quem leva os filhos à escola, quem ajuda com as tarefas, e eu não fui um pai assim com os meus filhos. Enrique foi um rebelde sem causa e eu sou responsável por isso”, explicou o cantor, garantindo ainda que o filho “é uma pessoa complicada”. Como tal, os dois não conseguem falar abertamente como pai e filho e nem mesmo enquanto artistas: “O Enrique é muito reservado, não aceita sugestões. Sempre que conversamos é sobre coisas superficiais que não valem nada”.

As contrariedades que existem entre ambos não levam Julio Iglesias a não sentir orgulho por Enrique. O cantor veterano admite estar atento à carreira do filho e se sentir feliz por todas as suas conquistas profissionais: “A emoção que sinto quando o vejo brilhar não tem comparação. É meu filho, meu sangue, mas não tenho uma boa relação com ele”.

