Suposto plano do ex-procurador-geral da República para matar ministro do Supremo não configura crime, dizem criminalistas

O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot disse na quinta-feira (26) que entrou no STF (Supremo Tribunal Federal) armado com uma pistola com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes por causa de insinuações que ele teria feito sobre sua filha em 2017.

Janot narra o episódio em um livro de memórias que está lançando neste mês, sem nomear Gilmar. Criminalistas afirmam que planejar um homicídio nos termos descritos por Janot, mas sem tentá-lo ou cometê-lo, não é crime.

O Código Penal e a jurisprudência dos tribunais não criminalizam a fase preparatória de um ilícito. Se Janot tivesse tentado atingir ou efetivamente ferido o ministro, aí sim poderia ser acusado, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo.

“Não é crime porque ele se arrependeu antes de cometê-lo”, afirma o advogado criminalista Fábio Mariz de Oliveira. “A preparação de um crime não é passível de punição.”

Ele explica que muitas pessoas já pensaram em matar o parceiro ou roubar algum alimento no supermercado, “mas nada disso é crime até que aconteça”, afirma. “Se ele tivesse sacado o revólver e ameaçado, ele poderia ser processado por tentativa de homicídio.”

O advogado citou um caso hipotético de policiais que descobriram os planos de um atentado por parte de membros da facção criminosa PCC. “Ninguém será processado por isso, mas dá para impedir o acontecimento. A polícia poderia, por exemplo, transferir de presídio os suspeitos do plano.”

Gilmar descartou recorrer a alguma medida judicial por causa das declarações do desafeto. “Não cogito isso. Tenho a impressão de que se trata de um problema grave de caráter psiquiátrico, mas isso não atinge apenas a mim, atinge a todas as medidas que ele pediu e foram deferidas no Supremo Tribunal Federal: denúncias, investigações e tudo o mais. É isso que tem que ser analisado pelo País.”

Prevaricação

Para advogados, Janot cometeu crime de prevaricação ao se omitir sobre supostas solicitações ilegais recebidas por ele enquanto estava à frente da Procuradoria.

No livro, o ex-procurador-geral afirma que o então vice-presidente Michel Temer (MDB) e o então senador Aécio Neves (PSDB-MG) pediram sua ajuda em ações sob sua responsabilidade.

Segundo Janot, Temer o procurou em março de 2015 para pedir o arquivamento da primeira investigação aberta contra o correligionário e então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB-RJ), hoje preso no Rio.

Já sobre Aécio, o ex-procurador-geral disse que, em 2017, o tucano lhe ofereceu cargos na tentativa de evitar a abertura de investigações sobre suas relações com a empreiteira Odebrecht.

Para o advogado constitucionalista Marcellus Ferreira Pinto, Janot cometeu crime de prevaricação porque “deixou de agir” diante dos supostos pedidos, considerados “corrupção ativa contra a administração pública”.

