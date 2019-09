Suprema Corte manda reabrir Parlamento britânico e oposição pede renúncia de Boris Johnson

A decisão do primeiro ministro britânico, Boris Johnson, de suspender as atividades do Parlamento por cinco semanas foi considerada ilegal pela Suprema Corte. A pasta também ordenou a retomada dos trabalhos “assim que possível”. Com isso, líderes da oposição passaram a pedir que Boris renuncie ao cargo, do qual tomou posse em 24 de julho, há exatos dois meses.

A retomada dos trabalhos acontecerá nesta quarta-feira (25), conforme informou o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow. A medida de manter a suspensão das atividades foi considerada ilegal pois “teve o efeito de frustrar ou prevenir a habilidade do Parlamento de realizar suas funções constitucionais sem uma justificativa razoável”, disse a sentença.

Saída da UE

O premiê reafirmou que pretende realizar o Brexit em 31 de outubro e que seguirá buscando um acordo de saída com a UE. “É no que estamos trabalhando. E, para ser honesto, esse tipo de coisa no Parlamento ou nas cortes não está facilitando isso”.

Forte defensor do Brexit, Boris disse que prefere morrer a pedir um novo adiamento, e defende que a saída seja feita com ou sem acordo com o bloco para regular a relação futura entre eles.

