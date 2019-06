A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) adiou nesta segunda-feira (24) o julgamento de um novo pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A análise do habeas corpus do petista estava na pauta do colegiado para ser apreciado nesta terça-feira (25), porém, foi retirado.

