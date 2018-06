Supremo arquiva inquérito que apurava caixa 2 para Onyx Lorenzoni

O tema rendeu grande polêmica, em especial quando o próprio deputado federal Onyx Lorenzoni veio a público confessar ter recebido recursos de caixa 2. Mas ontem, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, acolhendo pedido da Procuradoria-Geral da República, arquivou o inquérito que investigava o deputado federal Onyx Lorenzoni, acusado de receber R$ 175 mil via caixa 2 para sua campanha de 2006. Na justificativa, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, justificou que as diligências realizadas não foram suficientes para comprovar o suposto crime.

PSDB pode ampliar aliança no RS

O PSDB, que já conquistou o PTB como aliado para a disputa das eleições no Estado, está em busca de novas alianças. Tenta o PSB que continua indeciso, mas hoje está mais próximo do apoio à reeleição do governador José Ivo Sartori.

Aliança com o PRB

Está caminhando a passos largos a aliança do PSDB com o PRB gaúcho. O PRB teria dois bons motivos para firmar esse acordo: a garantia da coligação para a Câmara dos Deputados, vista como ideal para a reeleição do deputado federal Carlos Gomes. E a sintonia com a aliança nacional com o presidenciável Geraldo Alckmin, que está sendo costurada. Neste caso, Alckmin teria como vice, o candidato do PRB à Presidência, o empresário Flavio Rocha.

STF não acredita na anistia das multas

Indiferente ao movimento iniciado no Congresso Nacional para anistiar multas das grandes empresas de transporte, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou ontem, que mais 46 empresas paguem, em 15 dias, R$ 506,5 milhões em multas judiciais pelo descumprimento da liminar que determinava o desbloqueio imediato das rodovias, durante a paralisação dos caminhoneiros.

Heinze consolidado no PP

Pré-candidato do PP ao governo do Estado, o deputado federal Luiz Carlos Heinze tem renovado com frequência os encontros com a senadora Ana Amélia, e com os pré-candidatos à Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. No encontro da ultima terça-feira no Hotel Everest, Heinze conseguiu empolgar o partido e os candidatos, com um discurso forte, pregando mudanças no rumo da gestão do Estado.

Caravana da Liberdade em Bento Gonçalves.

Será neste sábado, a agenda da Caravana da Liberdade em Bento Gonçalves, das 15h as 18h30, na Rua Herny Hugo Dreher, n°127. Estarão presentes os pensadores Gilberto Simões Pires, Vinicius Boeira, Fernanda Barth, Frederico Cosentino e Rafael Valera. A Caravana é um projeto realizado pela jornalista, palestrante, membro do grupo Pensar + e mestre em ciência política Fernanda Barth .

Até quando?

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal mandou soltar o empresário Arthur Pinheiro Machado, preso na Operação Rizoma – investigação sobre desvio de verbas dos fundos de pensão dos Correios – o Postalis – e do Serpros. A força-tarefa da Operação Lava-Jato, no Rio, afirma que Arthur Machado é ‘líder da organização criminosa que desviava recursos dos fundos de pensão’.

