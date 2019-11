Supremo autoriza depoimento de senadores e operação da Polícia Federal em inquérito sobre supostos repasses de R$ 40 milhões ao MDB

O ministro do Tribunal de Contas da União Vital do Rêgo também foi intimado a prestar depoimento. A assessoria dele afirmou, por meio de nota, que o ministro “é o maior interessado em esclarecer os fatos e, portanto, atenderá a solicitação do depoimento, colaborando com a justiça, como sempre tem feito”.

As informações que motivaram a operação partiram das delações da J&F e de Sérgio Machado, da Transpetro. Nos depoimentos, Machado disse ter chegado ao conhecimento dele que a JBS, empresa do grupo J&F, faria doações no valor de R$ 40 milhões, a pedido do PT, à bancada do MDB no Senado em 2014.