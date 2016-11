Supremo autoriza ex-banqueira condenada no julgamento do mensalão a cumprir pena no regime aberto

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que a ex-presidente do Banco Rural Kátia Rabello, condenada a 14 anos e cinco meses de prisão no julgamento do mensalão, vá para o regime aberto. O STF a condenou pelos crimes de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira.

O MPF (Ministério Público Federal) entendeu que Kátia cumpriu o tempo necessário para progressão do regime, em outubro, e tem bom comportamento. Além disso, ressalta que a defesa tem comprovado, mensalmente, o pagamento regular das parcelas da multa imposta a ex-banqueira.

São 12 parcelas da multa. A última paga, a nona, foi de R$ 202.903,74. A ex-banqueira deve prosseguir com o pagamento das multa para continuar no regime aberto. A Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais, Estado onde ela mora e está presa, informou que não há registro de cometimento de falta disciplinar por Kátia.

Barroso também autorizou a transferência de Ramon Hollerbach, condenado a 27 anos, quatro meses e 20 dias de prisão pelos crimes de peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Atualmente preso em Brasília, ele será levado para Nova Lima (MG), já que sua família mora em Belo Horizonte. (AG)

