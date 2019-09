Supremo homologa acordo de R$ 1 bilhão para Amazônia   

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, homologou o acordo que prevê a destinação de R$ 1 bilhão para a preservação da Amazônia e R$ 1,6 bilhão para a área da educação. Os recursos são decorrentes de uma multa paga pela Petrobras às autoridades brasileiras após um acordo junto ao governo dos Estados Unidos.

A ideia de destinar parte do dinheiro pago pela Petrobras à preservação da Amazônia foi dada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e também pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, após a repercussão internacional com o aumento do número de queimadas na Floresta Amazônica. De início, o valor deveria ir para áreas da educação e da ciência.

