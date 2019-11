Política Supremo retoma julgamento sobre o uso de dados sigilosos em investigações; acompanhe ao vivo

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Tribunal avalia se compartilhamento de dados fiscais sigilosos por órgãos de controle pode ser feito sem autorização judicial e em que extensão Foto: STF/Divulgação A sessão foi suspensa e deve ser retomada no dia 6 de novembro. (Foto: Divulgação) Foto: STF/Divulgação

O STF (Supremo Tribunal Federal) retomou nesta quarta-feira (27) o julgamento que definirá se informações sigilosas de órgãos de controle podem ser compartilhadas com o Ministério Público sem autorização judicial.

Entre os órgãos de controle estão a UIF (Unidade de Inteligência Financeira), antigo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), a Receita Federal e o Banco Central.

O julgamento começou na semana passada e foi suspenso na quinta-feira (21). Já votaram o relator, Dias Toffoli, e Alexandre de Moraes, que divergiram sobre o compartilhamento de dados pela Receita Federal e pelo antigo Coaf. O STF analisa se, na ausência de ordem judicial, os órgãos podem compartilhar dados de forma detalhada ou se será permitido apenas o repasse de informações genéricas.

Primeiro a votar, Toffoli defendeu que o compartilhamento de dados do antigo Coaf é constitucional, mas o Ministério Público deve ser proibido de encomendar aos órgãos de controle relatórios com dados sigilosos de pessoa não investigada ou que não tenha sido alvo de alerta com possível irregularidade em movimentação financeira.

Com relação à Receita, o ministro votou a favor de impor algumas restrições ao compartilhamento de dados como extratos bancários e declarações de Imposto de Renda.

Segundo a votar, o ministro Alexandre de Moraes votou pelo compartilhamento de todas as informações produzidas pela Receita Federal que ensejarem possibilidade de prática de ilícito tributário, incluindo documentos na íntegra.

Com relação ao Coaf, o ministro defendeu que o compartilhamento de informações é constitucional, mas que os dados devem servir como prova, ao contrário de Toffoli, que é contra essa possibilidade.

Acompanhe ao vivo:

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário