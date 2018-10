O Supremo Tribunal da Hungria absolveu a jornalista Petra László, que chutou dois refugiados e botou o pé na frente de outros perto da fronteira com a Sérvia em 2015, ao afirmar que ela não cometeu um crime, mas uma infração e que esta já prescreveu. Simpatizante do partido de extrema-direita Jobbik, foi filmada em setembro de 2015 no momento em que agredia os refugiados.

