Supremo venezuelano condena Maduro

O Supremo Tribunal da Venezuela no exílio, nomeado pelo Parlamento controlado pela oposição, condenou o presidente Nicolás Maduro a 18 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso Odebrecht. O tribunal encontrou “comprovada comissão dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro”, e decretou que o presidente cumpra a pena no centro de detenção de Ramo Verde.

