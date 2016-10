Surfista passa por cirurgia após ser mordido por foca em praia

Uma foca mordeu um surfista e derrubou outro em uma popular praia de Sydney, um incidente pouco frequente, que foi destacado nesta terça-feira por um jornal australiano.

Nathan Shepherd, de 45 anos, precisou ser operado depois que o mamífero saiu da água e o atacou nas águas da praia de Shelly, em Manly.

“Pareceu-me alucinante estar ali com a foca. Estava nadando muito perto de mim. Nadava muito rápido e nisso saiu da água e me mordeu na parte superior do braço”, contou ao jornal Manly Daily o atleta.

O surfista indicou que o ferimento tinha a forma de uma mordida e era profundo. “Foi um incidente muito raro”, afirmou.

A salva-vidas Victoria O’Halloran indicou que a foca era incomumente agressiva. “Nunca havia visto algo assim”, afirmou.

Uma hora antes, a foca havia derrubado outro surfista de sua prancha, que ainda conserva as marcas da mordida.

“Apareceu literalmente por baixo e me derrubou com um golpe da prancha, com muita força. Tenho duas marcas da mordida aqui”, contou Tom Wallington ao jornal.

Comentários