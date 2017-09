Surge o maior cartão de memória do mundo que consegue guardar até 400 GB

A SanDisk lançou o cartão microSD de maior capacidade do mundo: o SanDisk Ultra microSDXC UHS-I tem 400 GB de capacidade de armazenamento. É direcionado a usuários que possuem muitos dados para armazenar em seus dispositivos móveis, incluindo fotos e vídeos de alta resolução.

O cartão surge cerca de um ano depois da SanDisk lançar o cartão microSD de 256 GB que quebrou o recorde de mais rápido do mundo até então. Desta vez, este novo cartão Classe 10 parece ser também muito robusto, à prova de água, choque, temperatura e até mesmo raios-X.

Segundo Jeff Janukowicz, Vice-presidente da Sandisk Research, a empresa antecipou que as necessidades de armazenamento só continuarão a crescer à medida que as pessoas continuam esperando recursos mais sofisticados em seus dispositivos e desejam um conteúdo de qualidade superior.

A Western Digital, empresa que agora possui a SanDisk, diz que alavancou sua tecnologia para permitir a maior capacidade. O novo cartão microSD é ideal para usuários de sistemas Android e pode armazenar até 40 horas de vídeo Full HD. Os tempos de transferência também são rápidos, com uma velocidade de leitura de 100 MB/s (cerca de 1.200 fotos de 5MB por minuto) e velocidade de gravação de 10 MB/s.

O cartão SanDisk Ultra-microSDXC UHS-I de 400 GB vem com uma garantia de 10 anos e um adaptador SD e pode ser adquirido através do site da SanDisk por US$ 250.

Descontinuados

A Micron Technology anunciou que está descontinuando a Lexar, sua marca de armazenamento de mídia removível. Segundo o blog da empresa, a decisão foi tomada como parte dos esforços para se concentrar em oportunidades de mercados de maior valor. O portfólio da Lexar inclui cartões de memória, unidades flash USB, leitores de cartões e unidades SSD.

“Gostaria de agradecer aos membros da nossa equipe e parceiros por suas contribuições para o negócio Lexar. Por mais difícil que seja essa decisão, a empresa está fazendo esse ajuste em seus negócios para garantir que ele continue a estar bem posicionado para o futuro”, declarou Jay Hawkins, Vice-presidente do Grupo de Produtos de Consumo da Micron Technology.

A Micron afirma que continuará oferecendo suporte a seus clientes já existentes durante este período de transição e também anunciou que não descarta a venda total ou parcial de seu negócio nesse segmento, o que poderia garantir a continuidade da tecnologia Lexar no mercado.

Cartão SD

A Eyefi tem proporcionado conectividade wi-fi para câmeras muito antes dos próprios fabricantes de câmeras pensarem nisso. A empresa anunciou recentemente seu novo cartão SD, o Mobi Pro, que parece levar a transferência sem fio muito mais a sério.

Destinada a usuário profissionais, que trabalham com grandes arquivos, o Mobi Pro tem capacidade de 32 GB e é equipado com conexão wi-fi full-on (100% da capacidade de conexão do cartão SD). O cartão permite algumas funcionalidades sem fio avançadas, como escolher os arquivos que você deseja carregar e transferir ambos os arquivos RAW e JPEG.