Surge uma televisão cuja tela tem apenas 2,57 milímetros de espessura. O aparelho é “pendurado” na parede da sala com ímãs

Nos últimos anos, a LG entrou numa cruzada para deixar as televisões cada vez mais finas e, em 2017, a empresa parece ter chegado a um novo patamar nesse sentido. A companhia sul-coreana apresentou em sua conferência de imprensa uma televisão cuja tela tem apenas 2,57 milímetros de espessura, pronta para ser pendurada na parede de qualquer sala de estar com auxílio de imãs. Com duas versões (em telas de 65 e 77 polegadas), a LG Signature OLED 4K W ainda não tem preço definido e deve chegar ao mercado americano em fevereiro.

O truque por trás de uma televisão tão fina, no entanto, é que a parte lógica e de som do televisor foi transferida para uma caixa de som retangular, que deve ser colocada abaixo do aparelho – nela, será possível conectar cabos HDMI para outros dispositivos e claro, a tomada. A conectividade entre a parte lógica e a tela do aparelho será feita por um cabo único, com configuração própria da LG. Os aparelhos terão suporte à tecnologia High Dynamic Range, novo padrão de cores utilizado em televisores para aumentar a diversidade entre cada tom específico. (AE)

Comentários