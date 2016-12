“Surreal” Ã© eleita palavra do ano por dicionÃ¡rio americano

O dicionário da editora Merriam-Webster, nos Estados Unidos, nomeou nesta segunda-feira (19) “surreal” sua palavra do ano.

A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas e os atentados terroristas ocorridos durante 2016 motivaram a maior procura pelo significado do termo. “Marcado pela intensa realidade irracional de um sonho”, indica a definição de “surreal”.

Aconteceu novamente em julho, após a tentativa de golpe na Turquia e o ataque terrorista em Nice, na França, no qual um homem dirigindo um caminhão passou no meio de uma multidão que via os fogos de artifício do Dia da Bastilha, atropelando e matando 86 pessoas.