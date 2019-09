A Noruega identificou uma doença misteriosa que atinge os cachorros do país. De acordo com o jornal inglês “The Telegraph”, ao menos 200 ficaram doentes, com diarreia e vômitos. Segundo o “The Guardian”, 25 cães morreram. As autoridades pedem para que os donos mantenham os animais de estimação em coleiras e evitem a interação com outros cachorros.