A OMS (Organização Mundial da Saúde) desconhece o alcance do surto do vírus ebola na província do Kivu, no Norte na República Democrática do Congo. Segundo a entidade, há diversas “zonas vermelhas” (consideradas perigosas demais) às quais os técnicos não tem acesso, tornando muito difícil o trabalho epidemiológico.

