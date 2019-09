Surto de sarampo atinge 16 estados; RS é um deles

O surto de sarampo já atinge 16 estados do Brasil e 3.339 pessoas. O dado foi divulgado nesta sexta-feira (13), pelo Ministério da Saúde. Os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul passaram a fazer parte da lista de estados com surto ativo. O último boletim aponta que são 24.011 casos suspeitos no país, sendo que 17.713 (73,8%) estão em investigação e 2.957 (12,3%) foram descartados. Os dados apontam também quatro mortes por sarampo no país em 2019.

Cerca de 97,5% dos casos confirmados estão em São Paulo (3.254), seguido do Rio de Janeiro (18), Pernambuco (13), Minas Gerais (13), Santa Catarina (12), Paraná (7), Rio Grande do Sul (7), Maranhão (3), Goiás (3), Distrito Federal (3), Mato Grosso do Sul (1), Espírito Santo (1), Piauí (1), Rio Grande do Norte (1), Bahia (1) e Sergipe (1). O Ministério da Saúde alerta que as crianças de até um ano são mais suscetíveis às complicações e óbitos por sarampo, e reforçam a necessidade de vacinação desta faixa etária.

Campanha contra o sarampo

O Ministério da Saúde, juntamente com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, realizará em 2019 a Campanha Nacional de Vacinação contra a o Sarampo. A iniciativa é uma estratégia diferenciada para interromper a circulação do vírus do sarampo no país e será feita de forma seletiva, ocorrendo em duas etapas. No período de 7 a 25 de outubro, o público-alvo são as crianças de seis meses a menores de cinco anos. O dia D – dia de mobilização nacional – acontecerá em 19 de outubro. Já a segunda etapa, de 18 a 30 de novembro, terá como foco a população de 20 a 29 anos. O dia D ocorrerá em 30 de novembro.

Deixe seu comentário: