O governador José Ivo Sartori empossou, nesta quinta-feira (1º), a nova secretária de Minas e Energia, Susana Kakuta. Ex-presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul (Badesul), ela assume o cargo no lugar do ex-secretário Artur Lemos. A solenidade aconteceu no Palácio Piratini, com a presença de demais representantes do governo.

