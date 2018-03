Susana Kakuta assume a Secretaria de Minas e Energia do Rio Grande do Sul

Susana Kakuta, que estava à frente da diretoria do Badesul, vai assumir como secretária estadual de Minas e Energia do Rio Grande do Sul. A posse será nesta quinta-feira (1º), às 15h, no Palácio Piratini. Depois do ato, a nova secretária fica à disposição para atender a imprensa.

Desde a saída de Artur Lemos Júnior da pasta de Minas e Energia, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Márcio Biolchi, vinha acumulando as duas funções. Passa a responder pela direção do Badesul o atual vice-presidente, Paulo Odone.

No Badesul, ao lado da atual diretoria, Susana Kakuka promoveu um intenso trabalho de gestão e reconduziu a instituição ao lucro em 2018, depois de três anos consecutivos de prejuízos. Além da retomada de lucro, em 2018 o Badesul recuperou o colchão de liquidez, a qualidade de carteira e o Índice de Basiléia, que alcançou o melhor valor desde 2012.

Antes de ocupar a direção do Badesul, ela dirigiu a Unidade de Inovação e Tecnologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e foi gestora executiva do Tecnosinos – o Parque Tecnológico de São Leopoldo. Foi também presidente da CaixaRS, diretora de Operações do Sebrae RS e coordenadora da Unidade de Competitividade Industrial da Confederação Nacional da Indústria. Possui doutorado em Sociologia e Economia Internacional pela Universidade Complutense de Madri.

“No momento em que a economia do Brasil sinaliza sua recuperação, o fator energia assume importância estratégica. Assegurar o abastecimento qualitativo, tanto para a produção gaúcha quanto para os lares gaúchos, será o nosso propósito à frente da Secretaria de Minas e Energia, além da atração e consolidação de investimentos em diferentes fontes. Sinto-me honrada em poder contribuir com o Rio Grande do Sul nestes novos desafios”, disse a nova secretária.

