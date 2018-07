Susana Kakuta tomou posse como secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

A secretária de Minas e Energia, Susana Kakuta, está à frente de mais uma pasta, a partir desta sexta-feira (27). Ela assume também a Sdect (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia). A posse foi no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini, com a presença do governador José Ivo Sartori, secretários estaduais, representantes de consulados, empresários, diretores e professores de universidades e parques tecnológicos.

Susana substitui o colega Evandro Fontana, que pediu demissão ao governador para acompanhar a família em projetos pessoais na Itália. Fontana, que era o titular da Sdect desde abril de 2018, agradeceu a oportunidade e desejou boa sorte à colega.

A secretária disse que assume o novo desafio consciente da importância que a área tem para o Estado, especialmente na geração de riquezas e na atração de investimentos. “Quando a gente fala a palavra desenvolvimento, é preciso entender que isso é um processo, uma construção permanente de pontes e parcerias. Desenvolvimento é uma pauta constante, que precisa estar vinculada à tendência de futuro. Então, o nosso papel nesta secretaria tem muito a ver com entender que Rio Grande do Sul é este que estamos vendo hoje e que mudanças exige de nós. E, junto com as instituições de ensino e pesquisa, com o empresariado e com os talentos da nossa terra, construir o ambiente necessário para continuar sendo um Estado de protagonismo”, afirmou.

Susana Kakuta

Antes de assumir a Secretaria de Minas e Energia, em março deste ano, Susana Kakuta foi presidente do Badesul – Agência de Fomento/RS. Também atuou como diretora da Unisinos (Unidade de Inovação e Tecnologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos) e gestora executiva do Tecnosinos – o Parque Tecnológico São Leopoldo. Além disso, foi presidente da CaixaRS, diretora de Operações do Sebrae RS e coordenadora da Unidade de Competitividade Industrial da CNI (Confederação Nacional da Indústria). Ela é doutora em Sociologia e Economia Internacional pela Universidade Complutense de Madri, na Espanha.

A secretaria

A SDECT (Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia) foi criada em janeiro de 2015 e marca a política voltada à promoção do desenvolvimento econômico, à tecnologia e apoio às micro e pequenas empresas. Tem como missão levar o Rio Grande do Sul ao desenvolvimento sustentável através da inovação, incrementando os setores econômicos tradicionais, atraindo novos investimentos, adensando cadeias produtivas e superando desigualdades regionais.

Atua em conjunto com as demais áreas de governo na implementação de políticas de desenvolvimento do Estado. Em parceria com a Secretaria da Fazenda, a SDECT é responsável por promover e executar políticas de incentivos fiscais voltados ao desenvolvimento regional e setorial.

É responsável pela adoção de políticas de desenvolvimento produtivo do Estado, através de mecanismos de aceleração do crescimento e implementação de projetos relevantes para o RS. Institui programas de desenvolvimento de interesse estratégico do Rio Grande do Sul junto a outros Estados, municípios e à União e atua na cooperação e relações internacionais.

Apoia prefeitos, entidades e empresários no sentido de identificação de recursos, solicitações técnicas e acompanhamento de implantação e avaliação de impacto de projetos. A Sdect promove o registro e a agilização na constituição de empresas e apoia o empreendedorismo e a competitividade das empresas.

Através de seus programas e ações, aloca recursos intermediados com instituições financeiras públicas ou privadas, nacionais ou internacionais para o financiamento de projetos de desenvolvimento e infraestrutura do Estado.

Executa a política da ciência, tecnologia e inovação e o respectivo planejamento estratégico, assim como promove a divulgação e a transferência de pesquisas científicas e tecnológicas, bem como o desenvolvimento de patentes e de outros dispositivos de registro e proteção à propriedade intelectual. Na mesma área, está a cargo da secretaria a formação e o desenvolvimento de recursos humanos, incentivando sua capacitação nas áreas de pesquisa, ciência e tecnologia e inovação.

