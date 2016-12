Susana Vieira deixa escapar próximo trabalho com Sophie Charlotte: “Minha nora”

Susana Vieira vai se despedir da bancada do “Vídeo Show”, na próxima quinta-feira (16), para se dedicar a um próximo trabalho, que ainda não havia sido revelado pela Globo. Mas a atriz, fã de música eletrônica, deixou escapar durante o programa que vai interpretar a sogra de Sophie Charlotte em uma novela.

“Vou trabalhar com ela agora. Vai ser minha nora…”, disse ela após ouvir a voz de Sophie durante uma brincadeira promovida para desafiar Claudia Leitte, jurada do “The Voice Brasil” e convidada do programa. Joaquim Lopes, percebendo que Susana passou uma informação que ainda não podia ser divulgada, interrompeu. Calma, Susana, calma!”. A atriz, junto com a cantora, caiu na risada. “Ai, acho que não posso falar ainda”.

Sophie – e consequentemente Susana – vai estar na próxima novela das 23h, “Jogo da Memória”. Ainda segundo Ricco, os atores Gabriel Leone, Andréa Beltrão, Irandhir Santos e Jesuíta Barbosa também estão confirmados no elenco.

A novela vai ser o primeiro trabalho de Sophie na TV após o nascimento do pequeno Otto, seu filho com o ator Daniel de Oliveira. Durante a gestação, a atriz ganhou 20 quilos, mas conseguiu emagrecer.

Comentários