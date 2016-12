Susana Vieira ganhou uma festa surpresa de despedida da equipe do “Vídeo Show”, assim que o programa acabou, nesta quinta-feira (15).

Antes mesmo de a atração ser encerrada, Susana foi homenageada por Otaviano Costa e por Joaquim Lopes, seus colegas de bancada, com um buquê de flores, ficando emocionada.

Assim que o programa terminou, ela cumprimentou as pessoas no estúdio e foi levada para a sala de estar do elenco, onde havia uma festa surpresa para ela, com direito a muitos doces e bolo.

Susana ficou encantada com a surpresa e agradeceu a todos os presentes pela oportunidade.

Ainda no “Vídeo Show” desta quinta, o autor Silvio de Abreu apareceu de surpresa no estúdio para oferecer à atriz um papel na novela das 23h que ele prepara. O autor quer que Susana interprete a vilã Cora em “Os Dias Eram Assim”, trama ambientada nos anos 1970.

A atriz havia sido convidada para fazer parte do time de apresentadores do “Vídeo Show” no começo do ano, no lugar de Maíra Charken, que não estava agradando na função.

Em sua passagem pelo programa, a atriz aproveitou para relembrar diversas histórias do passado na emissora e fez uso de sua espontaneidade.

