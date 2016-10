Susepe apreende 81 celulares durante revista no Instituto Penal de São Leopoldo

Mais de 50 agentes penitenciários da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) executaram uma revista geral no Instituto Penal de São Leopoldo, nesta segunda-feira (3). Foram apreendidos 81 celulares com bateria, um tablet, sete baterias, 63 carregadores, dez chips, um tijolo grande de maconha, duas balanças de precisão e crack. A penitenciária tem 22 celas que abrigam 177 apenados do regime semiaberto.

A finalidade da ação, que começou por volta das 2h, foi a retirada de materiais ilícitos e a manutenção da disciplina no ambiente prisional. Os agentes penitenciários que atuaram na inspeção são ligados ao Gaes (Grupo de Ações Especiais), à Divisão de Inteligência Penitenciária, do estabelecimento prisional e da 1ª Região.

