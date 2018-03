No final da tarde dessa quinta-feira, a Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários assumiu nessa quarta-feira a operação da Penitenciária de Canoas 2. De acordo com o governo do Estado, os 130 servidores designados para a unidade fazem parte do plano de ocupação total do complexo, que possui quatro casas prisionais e capacidade de 2,8 mil vagas.

