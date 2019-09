Suspeita de bomba obriga evacuação de três pisos do hotel Marriott em Lisboa

Três pisos do hotel Marriott, em Lisboa, foram evacuados, nesta quarta-feira (11), devido à presença de uma mala suspeita. A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local com uma equipe de inativação de explosivos e depois de analisar, confirmou se tratar de apenas uma mala perdida em um dos corredores do hotel.

O objeto foi identificado, num primeiro momento, pela equipe de perícia do hotel, que conta com rondas móveis para garantir as questões de segurança. A evacuação foi realizada por questões de segurança, segundo fonte oficial do grupo hoteleiro.

