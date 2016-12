Suspeita de chikungunya motiva aplicação de inseticida em bairro de Porto Alegre

A notificação de um caso suspeito de chikungunya à Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde vai desencadear uma operação de aplicação de inseticida em parte do condomínio localizado no número 8.400 da avenida Ipiranga, e no lado ímpar da rua Seriema, entre as ruas Bentevi e Gralha Azul, no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (28), a partir das 9h30min. A ação será transferida em caso de chuva.

De acordo com o serviço notificador, trata-se de um paciente que tem histórico de viagem ao Rio de Janeiro. O raio da aplicação será de 50 metros a partir da residência ou local de hospedagem do paciente. Ao longo do ano, houve 83 notificações à CGVS de casos suspeitos da doença, com confirmação de 30 casos, todos eles importados.

A operação tem como objetivo matar mosquitos adultos que estejam no raio de 50 metros a partir da residência ou local de hospedagem do paciente. O raio de 50 metros é utilizado sempre que as aplicações de inseticida são feitas por suspeita de zika ou chikungunya.

Aplicação do inseticida (ou bloqueio de transmissão):

– A aplicação será nos pátios e áreas abertas das casas, não no interior das residências. Portas e janelas devem ficar abertas. Apartamentos térreos serão visitados apenas se tiverem pátio.

– Alimentos (frutas e hortaliças) que estiverem no pátio só podem ser utilizados para consumo após uma semana da aplicação.

– Os moradores devem informar aos aplicadores a presença de aves e répteis (ex.: tartarugas, iguanas) como animais de estimação, que não devem ficar expostos ao inseticida.

– A aplicação será de deltametrina (um piretroide), mesmo inseticida utilizado nos produtos de uso doméstico, à base de água, com baixa toxicidade para seres humanos e mamíferos em geral.

