A Secretaria da Saúde de Caraguatatuba (SP) pediu o fechamento do Parque Estadual da Serra do Mar, depois que oito macacos foram encontrados mortos na área e com suspeita de contaminação pela febre amarela. Em pelo menos três animais examinados no próprio local, o diagnóstico preliminar foi positivo para a doença.

