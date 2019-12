Notas Brasil Suspeito de abuso sexual é preso após queixa de criança

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Um idoso de 79 anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira (19) suspeito de abusar sexualmente da própria sobrinha de 10 anos em Juazeiro do Norte, no Ceará. O crime foi descoberto após a criança escrever uma carta e desenhar uma menina sendo amordaçada, denunciando os atos do tio. A carta foi enviada à polícia.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário