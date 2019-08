Suspeito de assassinar companheira, de 18 anos, a tiros se apresenta a Polícia de Caxias do Sul

Vilmar Antunes Prado, suspeito de ter assassinado a companheira de 18 anos a tiros em julho deste ano, se apresentou a polícia de Caxias do Sul, acompanhado por uma advogada. O homem, de 40 anos, estava foragido desde o dia 28 de julho, data em que o crime aconteceu, no município de Bom Jesus.

O delegado do caso, Carlos Alberto de Fabri, havia decretado a prisão preventiva do suspeito no início desta semana. Uma amiga da vítima, que estava no local do crime, afirmou em depoimento que Vilmar teria disparado contra Gabrielle Paim da Silva após a jovem anunciar o término do relacionamento. Os dois tem um filho de seis meses de idade.