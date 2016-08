Suspeito de clonagem de veículos se distrai caçando Pokémons e é preso em Porto Alegre

Na tarde desta sexta-feira (26), policiais da Delegacia de Roubo de Veículos do DEIC prenderam em flagrante na Zona Norte de Porto Alegre um homem que possuía dois veículos clonados.

Segundo os delegados de polícia Adriano Nonnenmacher e Marco Guns, que coordenaram a ação, o suspeito não reagiu ao ser abordado porque estava distraído com seu smartphone caçando Pokémons. No momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o homem de 30 anos ingressava no veículo clonado Nissan Tiida.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional e indiciado por receptação e adulteração de sinal de veículo automotor.

A operação policial também realizou busca e apreensão de receituários médicos da Prefeitura de Cachoeirinha, com carimbo identificado de uma médica.

Em outra residência, no Bairro Partenon, foi apreendido um Renault Sandero clonado e furtado em julho deste ano em Porto Alegre.

De acordo com os delegados responsáveis pela ação, essa prisão pontual traz mais materialidade para a grande operação realizada pela DRV DEIC em março, chamada de Aliança do Crime, confirmando a associação especializada na clonagem e adulteração de veículos roubados na capital gaúcha.

Comentários