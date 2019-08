Suspeito de envolvimento em grupo terrorista é procurado pelo FBI no Brasil

Um egípcio está sendo procurado no Brasil pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), polícia federal norte-americana. Ele é suspeito de ter atuado para o grupo terrorista Al-Qaeda. Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim teria entrado no país em 2018, obtendo a autorização de residência. Em nota, o governo brasileiro informou que “está aberto a cooperar com as autoridades norte-americanas no que for solicitado” e que está acompanhando o caso.

Por meio de uma mensagem divulgada no Twitter, o FBI diz que Ahmed Ibrahim deve ser considerado “armado e perigoso”. Segundo o órgão de investigação norte-americano, ele é procurado para interrogatório sobre suposta atuação como “agente facilitador de ataques contra os Estados Unidos”.

Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim is wanted for questioning by the #FBI in connection with his alleged role as an Al Qaeda operative and facilitator since approximately 2013. He is located in Brazil: https://t.co/KIvmki9MAi pic.twitter.com/NHEQ26bQHP — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) August 12, 2019

Deixe seu comentário: