Suspeito de envolvimento na morte de mãe de estudante se entrega no Foro de Porto Alegre

Tiago Oliveira da Silva, de 30 anos, entregou-se no Foro Central de Porto Alegre na tarde desta sexta-feira (26). Ele é um dos três suspeitos de envolvimento na morte da representante comercial Cristine Fonseca Fagundes, de 44 anos. Fabrício Farias, 20 anos, foi preso ontem. Rafael Silveira Santa Helena, de 26, segue foragido. Todos estão com prisão preventiva decretada.

Cristine foi assassinada no fim da tarde dessa quinta-feira (25), vítima de um latrocínio, enquanto esperava no seu carro, ao lado da filha mais velha, o filho de 11 anos sair do Colégio Dom Bosco, no bairro Higienópolis, na Zona Norte de Porto Alegre.

