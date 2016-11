Um homem foi preso no Recife suspeito de estuprar a própria filha desde que ela tinha 8 anos de idade. Atualmente a vítima está com 16 anos. A adolescente revelou os abusos sofridos em julho deste ano, numa ONG onde ela recebe assistência educacional. A ONG procurou o departamento de polícia especializado e, então, tiveram início as investigações. O suspeito tem outras duas filhas, de 7 e 13 anos de idade, além de um filho de 10 anos, que devem voltar a morar com a mãe.

