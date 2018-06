Um profissional de saúde suspeito de ter cometido o estupro de duas mulheres no interior de um hospital em Osório foi preso. A prisão foi realizada pela DP de Osório em cumprimento de ordem judicial. As investigações iniciaram a partir de comunicações de que um profissional de saúde teria praticado abuso sexual em desfavor de duas mulheres no interior de um hospital local.

Deixe seu comentário: