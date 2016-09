Preso no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, na noite desta terça-feira, suspeito de homicídio de uma adolescente de 15 anos. O crime ocorreu no final do mês de agosto na Vila Cruzeiro. A vítima era filha da companheira do preso. Há suspeitas de que ele tenha violentado a adolescente antes de matá-la.

