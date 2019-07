Suspeito de estuprar idosa é preso em Barra do Quaraí

Nesta quarta-feira (24) um homem, de 38 anos, foi preso por suspeita de estuprar uma idosa de 71 anos em Barra do Quaraí, Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O crime teria acontecido na madrugada do mesmo dia, na residência da vítima. A idosa fez denúncia à Polícia Civil e à Brigada Militar, afirmando ter reconhecido o suspeito pela voz. A mulher, que mora sozinha, contou que o homem invadiu a casa armado com uma faca e pediu dinheiro. Ela se negou a dar e, depois disso, ele a estuprou.

A mulher passou por exame de corpo de delito na Santa Casa de Uruguaiana. O homem foi preso em flagrante por estupro, com o agravante de ser contra pessoa com mais de 60 anos, e tentativa de roubo. Ele já tinha antecedentes na ficha criminal por tráfico de drogas, furto, tentativa de furto, ameaça normal e ameaça relativa à violência doméstica.

