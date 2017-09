Oficiais da Brigada pedem audiência sobre parcelamento salarial

A ASOFBM (Associação de Oficiais da Brigada Militar) entregou no Palácio do Piratini um pedido de audiência conjunta entre oficiais, delegados, auditores fiscais e de contas, promotores e defensores públicos. O objetivo é discutir saídas para a crise econômica do Estado e o parcelamento de salários imposto pelo governo de José Ivo Sartori às categorias de servidores do Executivo estadual.

Compartilhe

Deixe seu comentário: