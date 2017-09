Suspeito de estupro Ã© preso novamente apÃ³s atacar outra mulher em SÃ£o Paulo

O homem que havia sido preso nesta semana por ejacular em uma mulher dentro de um ônibus e depois foi solto pela Justiça de São Paulo, foi detido novamente na manhã deste sábado (02) ao atacar outra passageira dentro de um coletivo na região da Avenida Paulista, centro da capital. As informações foram confirmada pela PM (Polícia Militar) e da Polícia Civil.

Diego Ferreira de Novais, de 27 anos, foi preso dessa vez por suspeita de ato obsceno contra uma mulher dentro de um ônibus que passava pela Avenida Brigadeiro Luis Antônio. É o terceiro caso de violência sexual contra mulheres nesta semana na capital, dois deles atribuídos a Diego.

De acordo com a assessoria de imprensa da PM, o suspeito foi detido por volta das 8h por passageiros do coletivo. Eles chamaram policiais militares, que o detiveram. O homem, a vítima e testemunhas deverão ser levadas para o 78º Distrito Policial, nos Jardins. Segundo policiais civis da delegacia, a identidade do agressor foi confirmada pela identidade dele e pela comparação com fotos.

Diego já tinha passado pelo mesmo DP na última terça-feira (29), quando havia sido detido após ejacular em uma passageira. Naquela ocasião, ele foi indiciado por estupro, mas em audiência de custódia, a Justiça o soltou alegando que “não houve constrangimento” da vítima no ato. (AG)