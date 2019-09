Suspeito de homicídio é preso em Porto Alegre

Detido em local de trabalho nesta segunda-feira (23), o suspeito de matar uma pessoa com golpes na cabeça em uma via pública de Porto Alegre foi preso. O crime aconteceu no dia 8 de agosto na Av. Eduardo Prado, no bairro Cavalhada, na capital. O suspeito tem 44 anos e foi preso pela Polícia Civil devido a um mandado de prisão preventiva.

De acordo com a investigação preliminar, a vítima foi espancada e atingida por um pedaço de madeira e uma faca de cozinha. Ao menos três pessoas teriam participado da agressão, fugindo em um veículo Gol branco.

Segundo o delegado Rodrigo Pohlmann Garcia, no dia do crime, o preso e a vítima teriam se desentendido e então entraram em luta corporal. O investigado, ao ser ouvido, confessou que matou a vítima. Disse, ainda, que a motivação foi porque a vítima havia pedido R$ 5,00, possivelmente para usar entorpecentes.

