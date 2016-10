Suspeito de matar a filha de 5 anos é preso no Rio de Janeiro

O suspeito de matar a filha de 5 anos no Rio de Janeiro, foi preso pela nesta terça-feira (25). Marcus Vinícius da Silva Alves, de 34 anos, foi encontrado por policiais em uma unidade psiquiátrica. Ao periciar o local na manhã de domingo (23), a polícia conseguiu evidências fortes de que o pai havia matado a criança por asfixia, e depois fugido. “Ele deixou algumas mensagens, que indicam que ele era o autor”, afirmou o delegado Fábio Cardoso.

A menina pode ter sido morta durante um surto.”Ele vinha tendo problemas, desde que separou da mulher, problemas psiquiátricos. De 15 dias para cá, essas questões aumentaram por problemas pessoais. Então ele teve esse surto e acabou matando a filha”, disse Cardoso.

Marcus e a ex-mulher se separam em 2012 e, desde essa época, ele não aceitava o término da relação. Em uma das mensagens enviadas para a ex, Marcus dizia que: “Vai ficar sozinha pra sempre agora”. A ex-mulher de Marcus já chegou a procurar a polícia por ter sido ameaçada por ele na época da separação e fez registro na 19ªDP (Delegacia de Polícia). Ele teria ameaçado atear fogo no quarto do casal.

O delegado acredita que a defesa de Marcus Vinicius pedirá um exame de sanidade mental. A partir disso, um perito legista especializado em psiquiatria poderá fazer uma análise do exame para saber se ele tem alguma doença mental e saber se, no mento do crime, ele estava alterado.

Segundo Cardoso, o conteúdo da conversa de Marcus Vinicius com familiares e o depoimento de testemunhas deixa claro que foi ele quem matou a filha. “Na madrugada, tomado por algum tipo de raiva, foi até o quarto e asfixiou a criança usando um travesseiro. Ela nem teve a oportunidade de gritar ou pedir auxílio. Logo depois ele fugiu e ainda ficou passando mensagens para a família estimulando a família a ir até o quarto onde a filha estava morta”, disse o delegado da Divisão de Homicídios.

A polícia acredita que o crime pode ter sido cometido por uma raiva que Marcos Vinicius tinha pela ex-mulher. “Ele teria praticado isso por uma divergência, uma raiva da ex, que é a mãe da filha de 5 anos”, disse o delegado.

De acordo com o comandante do 6° BPM (Batalhão de Polícia Militar), coronel Vinícius Mello, policiais foram chamados pela avó paterna da criança no domingo (23), que afirmou que o filho tinha tido um

surto e matado a menina por estar desempregado. O homem teria se separado da mãe da criança em 2012 e, desde então, teria sofrido algumas mudanças de comportamento.

Segundo a Divisão de Homicídios, os avós paternos e mãe da menina já foram ouvidos pela polícia. Na casa onde a criança foi encontrada, viviam o pai e os avós. O crime aconteceu durante a madrugada e, quando os avós foram ver a criança, ela estava morta. Uma das hipóteses da causa da morte é asfixia, mas a polícia ainda aguarda o laudo do Instituto Médico Legal. (AG)

